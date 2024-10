Brasil: Empresas do Rio estão de olho na 'flat tax' italiana

RIO DE JANEIRO, 24 OUT (ANSA) - O mundo empresarial do Rio de Janeiro, segundo motor da economia brasileira, está de olho na legislação sobre novos residentes que prevê uma "flat tax", a redução das alíquotas do imposto de renda, de 200 mil euros para rendimentos e bens produzidos fora da Itália.

Uma oportunidade para o fisco italiano captar novas entradas consistentes do Brasil, onde existe uma grande e economicamente sólida comunidade de ítalo-descendentes, mas também uma força motriz para investimentos estratégicos na Itália.

Mais de 50 empreendedores e advogados empresariais, com uma plateia lotada, participaram da iniciativa "Invest in Italy" (https://www.investinitaly.gov.it) sobre o regime especial, organizado pela Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria da cidade carioca, com apoio do Consulado Geral no Rio de Janeiro, e Ice/Ita.