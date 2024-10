Cúpula do Brics demonstra 'isolamento' de Putin, diz UE

BRUXELAS, 24 OUT (ANSA) - O poder Executivo da União Europeia afirmou nesta quinta-feira (24) que a cúpula do Brics em Kazan, na Rússia, demonstrou o "isolamento internacional" do presidente Vladimir Putin.

Em encontro com a imprensa em Bruxelas, um porta-voz da Comissão Europeia disse que a "tentativa" de Moscou de "obter apoio fracassou novamente".

"Podemos reiterar que a cúpula do Brics foi mais uma tentativa de Putin de abusar da presidência de turno e sair do isolamento internacional", afirmou o Executivo da UE.