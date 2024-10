Selo 'Ospitalitá Italiana' recebe inscrições até 1º de novembro

Para obter o certificado, restaurantes devem ter ao menos 50% do cardápio composto por pratos tradicionais italianos e 30% de vinhos do "Belpaese"; pizzarias precisam incluir versões clássicas, como margherita e marinara, feitas no local; e sorveterias devem produzir gelato com ingredientes e equipamentos italianos autênticos.

Os estabelecimentos certificados constam na lista oficial no site do selo Ospitalità Italiana, proporcionando exposição internacional. Para se inscrever, basta mandar um e-mail para projetos@camaraitaliana.com.br com os dados de contato do responsável.

A Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria, que tem competência sobre os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal e Mato Grosso, além de todo o Norte e Nordeste, realizará uma análise inicial e visitas técnicas para avaliar cardápio, carta de vinhos, estrutura e equipe.

Após essa etapa, as candidaturas serão enviadas à Itália para avaliação final. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.