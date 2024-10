Vice-presidente do PT no DF é preso por suspeita de prática de crime de pedofilia

O vice-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Distrito Federal Wilmar Lacerda foi preso nesta quinta-feira, 24, acusado de envolvimento em crimes de pedofilia.

Ele é suspeito de ligação com uma organização criminosa que cometeu violência sexual contra adolescentes de 13 e 17 anos. A prisão foi feita pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Em nota, a direção do PT em Brasília afirmou que Wilmar Lacerda foi afastado do partido. "O Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal informa que Wilmar Lacerda está afastado cautelarmente do partido, até que se esclareçam os graves fatos noticiados pela imprensa na noite de 24/10, garantindo a ele o exercício do direito de defesa nas instâncias competentes", diz o texto.