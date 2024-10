Donald Trump e Kamala Harris aparecem empatados em nova pesquisa do NYT

A vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump, candidatos à presidência dos EUA, estão empatados numericamente, mostrou nesta sexta-feira (25) uma pesquisa do jornal The New York Times com o Siena College.

O que aconteceu

Cada um deles aparece com 48% das intenções de voto. O empate numérico ocorre a menos de duas semanas das eleições, revelando que o provável eleitorado está dividido sobre em que votar caso a votação fosse realizada hoje.

A pesquisa Times/Siena foi feita de 20 a 23 de outubro. Os entrevistadores falaram com 2.516 prováveis eleitores em todo país por telefone ou ao vivo em espanhol e inglês. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.