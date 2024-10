Sinner pega vírus intestinal e desiste de Masters 1000 de Paris

PARIS, 29 OUT (ANSA) - O tenista número 1 do mundo, Jannik Sinner, desistiu de participar do Masters 1000 de Paris, na França, que começou na última segunda-feira (28), devido a um vírus intestinal.

"Lamento por não poder ir à quadra. Cheguei cedo para me preparar para esse torneio, mas peguei um vírus e não estou pronto para competir", disse o italiano em um vídeo publicado no perfil do torneio no Instagram.

A competição encerra o calendário dos Masters 1000 em 2024, série na qual Sinner faturou três títulos neste ano: em Miami, Cincinnati e Xangai. Apesar da desistência, o italiano encerrará a temporada como líder do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), graças também às conquistas nos Grand Slams da Austrália e dos EUA e nos ATPs 500 de Roterdã e Halle.