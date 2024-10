Lira anuncia Hugo Motta como seu candidato à presidência da Câmara

Lira tem se dedicado a formar bloco para eleger Motta. O deputado alagoano espera formar um grupo que pode reunir, além do PP e Republicanos, outras siglas como o PL, MDB e Podemos. De acordo com aliados, o presidente da Casa também tem pressionado o PT a declarar apoio ao seu candidato. Como o partido faz parte de uma federação com PCdoB e PV, essas duas siglas viriam juntas. Há uma expectativa do PDT e PSB apoiarem o republicano.

Petistas impuseram condicionante para apoio a Motta. O partido do presidente Lula é contra o avanço do projeto de lei que anistia os presos em 8 de Janeiro, uma pauta dos bolsonaristas. O tema foi assunto do jantar com Motta e parlamentares do partido na casa do deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA). Na ocasião, o líder do Republicanos disse que o tema não entraria na campanha e que Lira resolveria a situação ainda neste ano. Agora, cabe ao deputado alagoano resolver o imbróglio e garantir os apoios do PT e PL, que são as maiores bancadas da Câmara.

Líder do PT diz que sigla está discutindo apoio. O deputado Odair Cunha (MG) afirmou que o partido está debatendo qual tese irá seguir: "a permanência no "blocão" formado para reeleger Lira em 2023 (com todos os partidos, exceto Novo e PSOL) ou se a sigla irá "produzir um novo bloco" na Casa". Segundo ele, "uma disputa acirrada não é boa para os interesses do PT nem aos interesses do governo".

Governo não se opõe a Motta. Pereira comunicou sua desistência a Lula ao lado do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que é do mesmo partido. Segundo interlocutores, o petista teria dito que não é contra o nome do líder do Republicanos.

Centrão rachado

Lira quer mostrar que o atual acordo entre PSD e União Brasil não vai funcionar. Aliados do presidente da Câmara afirmam que ele tenta convencer Kassab de que a junção entre Antônio Brito (PSD-BA) e Elmar para formar um "bloco governista" contra Motta não tem chance de prosperar.