Mediadores dos EUA trabalham em trégua de 60 dias no Líbano

ROMA, 30 OUT (ANSA) - Mediadores dos Estados Unidos trabalham em uma proposta de trégua de 60 dias entre Israel e o grupo xiita Hezbollah no Líbano.

Segundo a imprensa internacional, uma pessoa informada sobre as negociações e um diplomata de alto escalão que trabalha no Líbano afirmaram que o período de dois meses seria utilizado para finalizar a plena implantação da resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU.

Esse documento foi aprovado em 2006 e prevê que o sul do Líbano permaneça livre da presença de armas que não sejam do Exército oficial do país, palco há mais de um mês de uma ofensiva israelense contra o Hezbollah.