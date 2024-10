Príncipe William volta à cena com documentário sobre seu compromisso com pessoas sem moradia

O príncipe William, após vários meses fora dos holofotes, devido ao câncer de sua esposa Catherine, volta à cena com um documentário centrado em seu compromisso com as pessoas sem moradia e no qual se lembra de sua mãe.

Após ser visto recentemente em jogos de futebol de sua equipe, Aston Villa, ou da seleção inglesa, como a final perdida na Eurocopa contra a Espanha em julho, salta agora ao terreno de jogo com esse documentário chamado "Prince William: We Can End Homelessness".

William, de 42 anos, tenta chegar a uma grande audiência com esse documentário, dirigido por Leo Burley, vencedor de um BAFTA, o Oscar britânico, em 2023, que será transmitido nesta quarta e quinta-feiras na rede britânica ITV e na sexta-feira no Disney+.