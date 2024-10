Mais de 280 vilarejos na Itália mostram-se 'vivos' para turismo

"Os centros que verificamos e apoiamos são excelentes, apesar de alguns serem isolados ou muito pequenos, como Bergolo, que tem pouco mais de 50 habitantes, [mas] conseguiram traduzir valores partilhados em exemplos concretos e virtuosos de inovação social, cooperação e economia circular", explica Isabella Andrighetti, coordenadora da iniciativa "bandeira laranja".

A responsável também destaca que os vilarejos "não são postais do passado, mas realidades vivas e dinâmicas, cheias de novas energias graças aos numerosos jovens que decidiram investir no futuro abrindo novos negócios [nesses locais]".

O novo guia do Touring Club Italiano, que também foi publicado em inglês e alemão, sugere visitas sem pressa, onde o turista possa se dar ao prazer de parar nas praças, entrar em clube recreativo, contemplar as vistas arborizadas, ou simplesmente observar a vida passar. E sempre se surpreender com as manifestações de encontro e celebrações populares que cada lugar oferece. (ANSA).

