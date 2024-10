Maria do Rosário não defendeu criminosos por assalto; deputado se retratou

Em seguida, atribui a Maria do Rosário uma declaração falsa. Segundo ele, a parlamentar teria dito: "Era bom que a sociedade parasse pra pensar, hoje temos três famílias chorando em razão desse PM opressor, caso ele não tivesse reagido, apenas uma família choraria, assim o prejuízo seria menor pra sociedade". O deputado então xinga e ofende a parlamentar.

O vídeo de 2016 foi publicado nas redes sociais no dia 15 de outubro de 2024, quando Maria do Rosário disputava o segundo turno da eleição para Prefeitura de Porto Alegre.

Por que é falso

Deputado se baseou em uma montagem falsa. Cabo Júlio atribuiu suposta afirmação a Maria do Rosário com base em informações falsas das redes sociais, como é possível verificar em matérias jornalísticas da época (aqui, aqui e aqui). A data na montagem desinformativa que originou o boato, 4 de novembro, não batia com a data do caso, 5 de novembro (aqui).

E se retratou no ano seguinte. Em 2017, Cabo Júlio pediu desculpas a Maria do Rosário no plenário da ALMG (aqui) depois que o Ministério Público abriu um inquérito para investigar a conduta do político (aqui e aqui). Naquela ocasião, ele ainda xingou a parlamentar de "vaca".

MP-MG ordenou retratação pública em 2018. A ação aconteceu depois que a petista entrou com uma representação contra ele no Ministério Público estadual por causa da ofensa sofrida (aqui e aqui). "Confesso que fui induzido a cometer esse erro contra a deputada por notícias falsas que foram veiculadas, prejudicando sua imagem com pronunciamentos divulgados como se fossem seus. No entanto, não posso deixar de reconhecer que em nenhuma circunstância tinha o direito de ofendê-la", diz trecho da retratação.