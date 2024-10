Brasil usa G20 para reconstruir pactos internacionais na Saúde pós covid

"Assentamos as bases para o lançamento da Coalizão para a Produção Local, a Inovação e o Acesso Equitativo", disse. Para ela, trata-se da contribuição que o setor saúde poderá dar para o sucesso da Aliança contra a Fome, a Pobreza e a Desigualdade, que será lançada na cúpula do G20, no final do mês. "Entendemos que não há redução da pobreza e da desigualdade sem a correspondente garantia de acesso à saúde. Por isso mesmo colocamos no centro da atuação da Coalizão a luta contra doenças negligenciadas e o atendimento a populações vulneráveis", disse.

O posicionamento estratégico do governo brasileiro é o de colocar a questão da saúde como parte da política externa.

"No mundo que emerge da Covid-19, a cooperação internacional em matéria de saúde é um elemento chave tanto para determinar o futuro da comunidade internacional", disse a ministra.

"Todos teremos pela frente a Doença X, mas nem de longe só ela. Temas como vigilância sanitária, pesquisa e desenvolvimento, produção de medicamentos e vacinas, saúde digital, força de trabalho em saúde, financiamento em saúde, são hoje, muito mais do que antes, temas de interesse e de impacto internacional", alertou.