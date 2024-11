Itália defende escola como pilar da inclusão em G20 no Brasil

Além disso, Valditara destacou a importância de um ensino inovador capaz de motivar os jovens e incentivar o seu envolvimento através de workshops, atividades esportivas e musicais.

Já durante a segunda sessão de debate, o ministro italiano apresentou as praticas implementadas na Itália para a formação contínua de professores. "Estamos implementando uma série de ações que visam reposicionar os professores no centro do desenvolvimento comunitário", afirmou.

Entre outras coisas, ele também destacou a importância das intervenções a favor de quem ensina em zonas desfavorecidas para garantir a presença de equipamentos escolares nos territórios.

"Se queremos melhorar os nossos sistemas educativos, temos de apoiar os nossos professores, fortalecendo a sua formação inicial e o seu desenvolvimento profissional contínuo, mas também apoiando o seu estatuto, prestígio e bem-estar", acrescentou.

Segundo o governo italiano, o plano de investimento na Educação tem dado frutos: enquanto a luta contra o abandono escolar está abrandando no mundo - de acordo com o relatório de Monitorização Global da Educação 2024/25 da Unesco - devem ser destacados os bons resultados obtidos pela Itália.

À margem da reunião ministerial do G20, Valditara também participou de importantes reuniões bilaterais com os ministros da Educação do Brasil, Camilo Santana, do Peru, Morgan Quero, além da ministra da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia do Japão, Toshiko Abe, da vice-ministra do Emprego e Desenvolvimento Social do Canadá, Tina Namiesniowski, e do vice-ministro turco da Educação, Muhammed Bilal Macit.