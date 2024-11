Papa Francisco pede que 'armas deem espaço ao diálogo'

Que a guerra seja banida e que as questões sejam enfrentadas com o direito e as negociações. Que as armas se calem e deem espaço ao diálogo", afirmou o Papa.

Em seguida, Francisco citou os conflitos na "martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, em Myanmar e no Sudão do Sul".

Além disso, o pontífice pediu orações para Valência, província da Espanha onde inundações deixaram mais de 200 mortos na semana passada. "O que eu faço pelo povo de Valência? Rezo? Ofereço alguma coisa? Pensem nesta pergunta", declarou. (ANSA).

