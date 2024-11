Verstappen dá show, vence GP de São Paulo e põe mão na taça

A zona de pontuação ainda teve George Russell (Mercedes), em quarto; Charles Leclerc (Ferrari), em quinto; Yuki Tsunoda (RB), em sétimo; Oscar Piastri (McLaren), em oitavo; Liam Lawson (RB), em nono; e Lewis Hamilton (Mercedes), em 10º.

Norris perdeu a primeira posição para Russell logo na largada, enquanto Verstappen já aparecia em 12º ao fim da volta de abertura. O holandês seguia escalando o pelotão, mas também contou com um golpe de sorte: uma bandeira vermelha causada por Franco Colapinto (Williams) na 32ª volta, quando o tricampeão estava na segunda posição e seus principais adversários já haviam parado nos boxes.

Com isso, Verstappen pôde trocar de pneus sem precisar de pit stops. Na relargada, o novo líder Ocon conseguiu segurar a ponta e vinha mantendo uma vantagem segura sobre o holandês, até que um abandono do espanhol Carlos Sainz (Ferrari) provocou um safety car na volta 40.

Na nova relargada, Verstappen armou outro bote sobre Ocon e desta vez assumiu a liderança já no S do Senna. De quebra, o holandês ainda garantiu o ponto extra de volta mais rápida da prova e terminou a corrida quase 20 segundos à frente do francês.

Se Norris alinhara no grid com a esperança de diminuir de forma substancial a vantagem de Verstappen no campeonato, o que aconteceu foi exatamente o contrário: a distância entre eles, que era de 44 pontos, aumentou para 62 (393 a 331).

Como o britânico pode chegar no máximo a 417, o holandês precisa somar apenas 24 pontos nas três etapas restantes para ser tetracampeão.