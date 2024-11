Harris e Trump fazem última ofensiva em estados-pêndulos

WASHINGTON, 4 NOV (ANSA) - Os candidatos Donald Trump e Kamala Harris fazem nesta segunda-feira (4) sua última ofensiva nos estados-pêndulos que devem definir o vencedor das eleições para presidente dos EUA.

Na véspera do pleito, o ex-mandatário republicano realizará comícios em Raleigh, na Carolina do Norte, em Reading e Pittsburgh, na Pensilvânia, e em Grand Rapids, no Michigan.

Já a vice-presidente democrata terá um evento também em Pittsburgh e encerrará a campanha na Filadélfia, principal cidade da Pensilvânia, com um comício ao lado de Lady Gaga e Oprah Winfrey.