Militares da Unifil são feridos em ataque israelense no Líbano

"Aviões inimigos atacaram um carro em Sidon, perto do posto de controle do exército", diz o comunicado, acrescentando que os veículos da força de manutenção da paz Unifil estavam na "mesma faixa" durante o ataque.

Nesta quinta, Israel voltou a atacar redutos do Hezbollah no sul do Líbano, na fronteira com o território israelense, e na periferia sul de Beirute. (ANSA).

