Argentina: Trabalhadores protestam contra demissão estatal e salário baixo

Os trabalhadores alegam que o Estado está sofrendo um desmonte, com demissões, baixos salários e aumento da pobreza.

A taxa de pobreza da Argentina chegou a 53% no primeiro semestre, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas do país. O aumento é de 11 pontos percentuais desde que Milei assumiu.

O Secretário Geral da ATE Nacional (Associação de Trabalhadores do Estado), Rodolfo Aguiar, afirmou que o "ajuste (do governo) é uma violência e um maltrato". "Isso vai terminar muito mal e antes do que muitos pensam", acrescentou.



Aguiar também disse que "esse governo é a imoralidade em sua máxima expressão". Em suas palavras, "a renda da classe média e dos setores populares foram derrubados". "Esses tipos vieram enriquecer a custo do empobrecimento e da fome das pessoas", afirmou.

Angústia e pressão psicológica

Um funcionário público que preferiu não se identificar por medo de represálias definiu como "um cenário de angústia" os ânimos dos argentinos diante do ajuste fiscal do governo.



"Milei comemora o maior déficit da história e nós seremos a maior resistência", afirmou. O argentino disse à reportagem que os trabalhadores vivem tensão e pressão psicológica diante do medo de novas demissões.



No final de outubro, Javier Milei celebrou os mais de 33 mil cortes no setor público desde que tomou posse como presidente em dezembro de 2023.



A motosserra não para", escreveu o presidente em suas redes sociais. As demissões do governo Milei representam 10% do quadro de funcionários do setor estatal, segundo dados recentes da ATE.

"Estamos aqui não apenas para defender um salário digno, mas pelo contexto do país. Estamos no limite", afirmou Yara Girotti, funcionária pública da Enacom (Entidade Nacional de Comunicações), que regulariza os serviços de telecomunicações no país.



"Ontem bateram em um aposentado que protestava e ele está na UTI. Esse governo está atacando os mais vulneráveis e defendendo os interesses de seus amigos do sistema financeiro", afirmou Yara.