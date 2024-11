Presidente da Itália vai à China em 'busca de paz'

Antes do embarque ao gigante asiático, Tajani declarou que a visita ao país tem como um dos principais objetivos "a busca pela paz".

"Mais do que qualquer outro país, a China é quem pode intervir sobre a Rússia", afirmou o ministro, que espera a concretização de uma segunda conferência sobre a guerra na Ucrânia, inclusive com a participação do Brasil. (ANSA).

