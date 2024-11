Homem é morto a tiros dentro de Aeroporto Internacional de SP

De acordo com a imprensa brasileira, a principal suspeita é de que ele teria mandado matar dois integrantes da facção criminosa em dezembro de 2021: Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, e Antônio Corona Neto, o Sem Sangue.

No entanto, em março deste ano, Gritzbach chegou a assinar um acordo de colaboração com o Ministério Público de São Paulo e entregou supostos esquemas do PCC, além de ter denunciado casos de extorsão envolvendo policiais civis da capital paulista.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram ao menos uma pessoa atingida na pista que dá acesso ao saguão do aeroporto, e outra na parte de dentro, logo após a porta de entrada. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos outros envolvidos nem comunicado oficial sobre o caso. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.