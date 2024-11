Kennedy: EUA podem reviver macarthismo com Trump mais autoritário

Donald Trump não vai recuar de suas promessas de campanha e será ainda mais perigoso, agressivo e autoritário do que foi no primeiro mandato na Casa Branca, afirmou no UOL News desta sexta (8) o colunista Kennedy Alencar.

Entre os militares, nos funcionários públicos, no Departamento de Justiça. Ou seja, ele vai entregar o que ele prometeu e nós vamos, com certeza, ter o avanço do autoritarismo aqui nos Estados Unidos. Não adiantar dourar a pílula ou imaginar que quando chegar no poder agora a segunda vez, ele vai se moderar.

Kennedy Alencar

Kennedy falou sobre a possibilidade de um novo "macarthismo trumpista", se referindo a um período da história americana de caça aos comunistas.