Itália condena violência contra israelenses em Amsterdã

Após a confusão, a polícia italiana decidiu reforçar a segurança para a partida de basquete entre Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, em Casalecchio di Reno, nos arredores de Bolonha, nesta sexta-feira (8).

Os atletas israelenses terão escolta durante os deslocamentos, mas torcedores estão preocupados. "Pedimos atenção para que haja prevenção e garantia de máxima segurança em partidas com equipes israelenses", disse à ANSA a União dos Jovens Judeus da Itália.

As agressões de manifestantes pró-Palestina contra torcedores do Maccabi Tel Aviv em Amsterdã deixaram pelo menos 10 feridos e terminaram com dezenas de pessoas detidas. (ANSA).

