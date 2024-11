Itália pode elevar taxa para processos de cidadania na Justiça

ROMA, 8 NOV (ANSA) - O governo da Itália propôs um aumento de 10% na taxa cobrada para abertura de processos na Justiça para o reconhecimento da cidadania por direito de sangue (jus sanguinis). Com isso, o valor passaria dos atuais 545 euros (R$ 3,4 mil) por solicitação, independentemente do número de requerentes, para 600 (R$ 3,7 mil) por pessoa, medida que provocou protestos em comunidades de ítalo-descendentes no exterior. A iniciativa está no projeto de Lei Orçamentária apresentado pela premiê Giorgia Meloni ao Parlamento, que agora deve deliberar sobre o texto.

"Não é apenas uma medida inconstitucional por discriminar as pessoas com base em suas capacidades econômicas, mas também é um ataque inexplicável aos italianos no exterior", diz uma nota assinada pelo senador Mario Borghese, vice-presidente do Movimento Associativo dos Italianos no Exterior (Maie).

Ao lado do deputado e correligionário Franco Tirelli, o parlamentar apresentou uma emenda à Lei Orçamentária para cancelar o artigo referente ao aumento da taxa.