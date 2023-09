Antártida registra menor nível do gelo marinho no inverno

Impactos do derretimento da região

Pesquisadores alertam que essa mudança pode ter grave repercussão para os animais que habitam a Antártida, como os pinguins, que se reproduzem e criam seus filhotes no gelo, além de acelerar o aquecimento global, ao reduzir a quantidade de luz solar refletida de volta para o espaço pelo gelo branco.

Esse derretimento de gelo não tem um impacto imediato no nível do mar, porque essa camada se forma com o congelamento de água salgada que já está no oceano. No entanto, essa perda expõe ainda mais a costa da Antártida às ondas, o que poderia desestabilizar a concha polar, que é composta de água doce e cujo derretimento causaria um aumento catastrófico do nível do mar.

cn/ek (DW, AFP)