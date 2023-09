'Calor excepcional' faz Brasil ferver: onde a temperatura passa dos 40º C?

Em Minas Gerais, a região mais atingida pelo calor é a do Triângulo Mineiro e o noroeste do estado.

Já em São Paulo, cidades do interior podem alcançar os 40º C, com destaque para as regiões oeste, noroeste e norte do estado. Segundo a Climatempo, cidades do interior paulista podem ter "vários dias" com temperatura na casa dos 40°C.

Na capital paulista, os termômetros podem marcar de 37ºC a 39ºC, segundo o MetSul. O pico de calor é esperado para o próximo fim de semana, de acordo com a Climatempo.

Outros estados também devem bater os 40º C. São eles: Paraná, Goiás, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão, além do Distrito Federal. Em algumas localidades, o calor deve se estender pela próxima semana.

Baixa umidade do ar

O Inmet já emitiu um alerta para baixa umidade na maior parte do país —um território que abrange quase todo o Sudeste e Centro-oeste e parte do Nordeste. A MetSul Meteorologia também advertiu que o nível de calor esperado para os próximos dias "atingirá patamar extremamente perigoso à saúde e à vida". O risco é maior para pessoas doentes e idosos.