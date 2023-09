Recorde de temperatura e força do El Niño: o que esperar da primavera?

Tendência é de chuva acima ou muito acima da média na maior parte do Sul do Brasil. Isso se deve à influência do El Niño. Em São Paulo, no sul de Minas e no Rio, também pode haver chuva acima da média, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

A tendência para o trimestre, especialmente entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas notadamente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é de chuvas persistentes, intensas e frequentes, com temporais e granizo.

Marcelo Schneider, meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)

Grande volume de chuva pode contribuir para elevar os níveis de água no solo, causando inundações e deslizamentos.

Imagem aérea do município de Lajeado, registrada pelo Governo do Rio Grande do Sul em setembro Imagem: Governo do Rio Grande do Sul

Tendência é de tempo mais seco no Norte e Nordeste, também por impacto do El Niño. O fenômeno ocorre a cada 5 ou 7 anos e caracteriza-se pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico equatorial. O El Niño se configurou agora de maneira mais "potente", concentrando-se mais na região leste do continente do que na área central do Pacífico.