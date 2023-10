'Sem água e comida': quem são os indígenas ameaçados com inundação em SC

"Com o fechamento das comportas, as aldeias serão inundadas. O governo, em sua fala racista, diz que é para 'defesa dos catarinenses'. A pergunta é: defesa para quais catarinenses? A gente vai perder nosso território, vamos ficar alagados", diz Lucimara Patte, em crítica ao governador de Santa Catarina, Jorginho Mello.

Até segunda-feira (10), duas mortes no estado foram confirmadas em consequência das chuvas fortes. Até o momento, 67 municípios declararam situação de emergência, segundo informações da Defesa Civil.

Histórico de conflitos

Autodenominados laklanõ, que significa "gente do sol", os habitantes da terra indígena foram chamados de xokleng por um etnólogo não indígena. Eles quase foram exterminados no início do século passado durante o processo de ocupação do Sul do país, com a chegada das colônias povoadas por europeus.

A situação se agravou a partir da década de 1970, durante o início da construção da barragem Norte, que duraria 20 anos e entraria em operação sem nunca ter sido concluída por completa.

"Os indígenas nunca foram indenizados ou consultados. Nunca foram informados sobre o alagamento que a barragem provocaria no território deles. A estrutura foi feita para preservar as cidades de migração europeia, rio abaixo", explica Juliana Salles Machado, professora do Departamento de História Indígena da UFSC, em entrevista à DW.