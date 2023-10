Convido vocês a refletir a partir de algumas camadas da história dos xokleng, assim politicamente definidos, mas que autonomeiam-se como laklanõ, ou seja, "gente do sol" ou "gente ligeira".

Santa Catarina é terra indígena

A manutenção do território é fundamental para os indígenas, é nele que a vida em comunidade pode se dar. Cabe aqui a afirmativa do mais recente imortal da Academia Brasileira de Letras, o indígena Ailton Krenak: uma criança que nasce numa aldeia não tem uma residência particular, ela nasce no seio de um coletivo. Buscar compreender a raiz da violência e seus desdobramentos inevitavelmente nos leva aos conflitos pela terra e seus impactos na experiência de vida das comunidades.

Em SC não é diferente e não se resume a episódios isolados.Talvez o que difira seja o pouco conhecimento que costumeiramente se tem acerca da diversidade étnico-racial nesse estado. A pesquisa histórica tem demonstrado como o início da imigração européia, sobretudo alemã e italiana, coincide e se relaciona com o início sistemático dos conflitos contra os povos indígenas.

Data de 1829 a colonização alemã na então província de Santa Catarina, com a criação da colônia São Pedro de Alcântara, próxima do que conhecemos hoje por Florianópolis. Não por acaso o governo provincial instituiu, em 1837, a "Comissão de Batedores do Mato", também conhecida como "Patrulha de Bugreiros", ou simplesmente "Bugreiros", com o objetivo de combater a "selvageria dos bugres", forma pejorativa de referência às pessoas indígenas. E não se opunha ao assassinato de homens indígenas, bem com ao rapto e apreensão de mulheres e crianças, como destaca a pesquisa da historiadora Luisa Wittmann.

A primeira colônia não prosperou e alguns colonos foram em busca de novas terras, chegando ao hoje denominado Vale do Itajaí, ocupado então pelos guarani e xokleng, como nos demonstra a pesquisa da historiadora laklãnõ/xokleng Walderes Coctá Priprá. O processo de ocupação pelos colonos não se deu sem conflito, e, mais uma vez, o que estava em xeque era o território.