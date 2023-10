Entenda o fenômeno El Niño e La Niña - Pesquisadores previram possibilidade do retorno do fenômeno El Niño em 2023. E com ele, a ocorrência de eventos extremos climáticos que impactam o clima em todo o mundo.A desaceleração dos ventos sobre o Oceano Pacífico desencadeia uma cadeia de eventos que pode resultar em fortes chuvas na Califórnia, ondas de calor na Europa e secas que devastariam as colheitas do Brasil à Indonésia.

No primeiro semestre de 2023, alguns cientistas disseram esperar exatamente esse cenário em este ano, embora eles tenham tido a cautela de afirmar que não podiam saber com certeza se isso se concretizaria até maio. Um estudo publicado em 19 de abril – que usou métodos estabelecidos, mas não foi revisado por pares – estimou que o clima quente padrão do El Niño tinha 90% de chances de retornar neste ano.

"Previmos que será um evento de moderado a forte – acima de 1,5°C", afirmou o principal autor do estudo Josef Ludescher, do Instituto de Pesquisa do Impacto Climático de Potsdam, na Alemanha.