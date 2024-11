COP29: Quais são os quatro países neutros em carbono que pedem ajuda para continuar sem emitir CO2

"Não nos tornamos automaticamente neutros ou negativos em carbono", observou o primeiro-ministro do Butão, Thsering Togbay, à AFP. "Sacrifícios tiveram que ser feitos."

Desde 2008, a Constituição exige pelo menos 60% de cobertura florestal no país, em detrimento do desenvolvimento da agricultura nacional. "Deveríamos derrubar nossas florestas? Devemos explorar nossa terra? ", questionou o premiê, que em 2016, afirmou que preservar o meio ambiente fazia parte da identidade butanesa.

O desenvolvimento sustentável é contínuo na política do país há mais de meio século, favorecido por uma tradição cultural e espiritual baseada no respeito e no cuidado da natureza. Foi no país que surgiu o já famoso índice de crescimento não econômico, o FIB, Felicidade Interna Bruta, declarado pelo rei Jigme Sinye Wangchuck em 1972 - ano da publicação do relatório Meadows sobre os limites do planeta Terra, por cientistas do MIT americano.

A ecologia é um dos pilares da FIB, única no mundo e constitucional no país. Para financiar o seu modelo, o reino cobra um pesado imposto sobre o turismo sustentável. Graças aos glaciares que o rodeiam, o pequeno estado asiático tornou-se um gigante na energia hidroelétrica, que é exportada para os seus vizinhos da Índia e do Bangladesh e lhe proporciona uma fonte de renda a longo prazo.

Mas, no futuro, nada é garantido e as mudanças climáticas também podem fazer a sorte virar. O Butão está exposto, pela primeira vez, ao derretimento das enormes massas glaciais do Himalaia, que ameaça transbordar os seus lagos de grande altitude, como já aconteceu. Também sofre com o aumento das temperaturas, as mais elevadas já vistas em altitude, o que suscita receios quanto ao ressurgimento de doenças e pragas. O padrão das monções também poderá se tornar menos previsível e perturbar a agricultura.

Madagascar pode ser o primeiro a sair do clube dos negativos em carbono

Em Madagascar, a pegada de carbono per capita é insignificante, mas as emissões do país estão em alta. A eletrificação da economia é subdesenvolvida e os seus sumidouros naturais de carbono estão enfraquecidos pelas secas e pelo aumento do desmatamento.