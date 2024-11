Avião é atingido por tiro enquanto se preparava para decolar nos EUA

Um avião da Southwest Airlines foi atingido por um projétil enquanto taxiava no Aeroporto Love Field, em Dallas, no Texas (EUA) na sexta-feira (15). Apesar do susto, ninguém se feriu.

O que aconteceu

O avião se preparava para decolar quando foi atingido pelo tiro. O incidente ocorreu no voo 2494, que estava programado para decolar de Dallas para Indianápolis, por volta das 21h50, conforme informou a agência internacional de notícias Reuters.

A aeronave, um Boeing 737-700, foi atingida no lado direito, próximo à cabine de comando. Segundo um porta-voz da Southwest Airlines, o projétil atingiu o avião enquanto a aeronave taxiava e a tripulação se preparava para decolar. O impacto fez o avião retornar ao terminal, onde os passageiros desembarcaram em segurança. A agência que regula o setor nos EUA (FAA, Administração Federal de Aviação na sigla em inglês) informou que investigará o incidente.