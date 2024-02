Diplomacia de bananas: qual o poder que a Rússia exerce na América Latina?

No início de janeiro, o governo do Equador aceitou entregar antigos equipamentos militares soviéticos aos Estados Unidos, que os poria à disposição da Ucrânia para o combate à invasão russa. Em troca, Washington prometeu a Quito armamentos modernos, para a luta do país sul-americano contra o crime organizado.

Poucas semanas mais tarde, as autoridades da Rússia proibiram as importações de bananas de cinco empresas equatorianas, alegando ter detectado um inseto. O anúncio fez tremer o principal exportador do artigo no mundo: a Rússia é seu segundo maior mercado, tendo importado em 2023 cerca de 23% de sua produção.

Independentemente de haver uma conexão entre os dois casos, as tensões comerciais revelaram a dependência econômica do Equador em relação à Rússia: após o veto de Moscou às bananas, Quito anunciou que não enviaria o material militar destinado à Ucrânia em guerra.