Entre viagens e luxo, influencer é pega 'dando' milhões para mísseis russos

A influenciadora digital russa-canadense Kristina Puzyreva se declarou culpada por participar de um esquema que enviou milhões de dólares em produtos eletrônicos dos EUA para a Rússia usar na guerra contra a Ucrânia.

Quem é a influenciadora?

Kristina Puzyreva tem 32 anos e é natural de Montreal, no Canadá. De origem russa, ela foi presa no final do ano passado em um hotel em Nova York, sob a acusação de violar as sanções dos EUA ao exportar milhões de dólares em tecnologia para a Rússia. Com ela, foram apreendidos US$ 20 mil (R$ 100 mil) na ocasião.