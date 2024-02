Condição rara faz aviões voarem acima de 1.000 km/h e encurta voos nos EUA

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, o fenômeno atípico foram as correntes de ar de 420 km/h, que ventaram cerca de 10.600 metros acima de Washington, região em que os aviões voam.

"Esta noite detectamos os segundos ventos mais fortes já registrados na história local, desde meados do século 20", postou o Serviço Nacional de Meteorologia de Baltimore e Washington, no X (antigo Twitter).

Voos encurtados

A corrente de vento permitiu que os aviões chegassem aos seus destinos antes do previsto. O voo 22 da Virgin Atlantic para Londres chegou 45 minutos mais cedo; e os voos 292 e 216 da British Airways, 32 e 20 minutos antes, respectivamente. O avião da United Airlines com destino a Lisboa e o avião da American Airlines com destino a Doha também encurtaram o tempo de voo em 20 e 30 minutos.

Alguns passageiros relataram que perceberam que chegaram antes do previsto, mas que não notaram nada de diferente durante o trajeto. Já outro, que estava a bordo do 292 da British Airways, sentiu momentos de turbulência, mas nada preocupante ou que precisasse de intervenção do comandante na cabine.

Em entrevista ao Jornal La Nacion, o meteorologista da WFLA Tampa Bay, Jeff Berardelli, explicou que, apesar da alta velocidade atingida pelos aviões, eles não quebraram a barreira do som. "Quando eles atingiram a velocidade 1.343,8 km/h, teoricamente é mais rápido que a velocidade do som, que é de 1.234 km/h. Mas, o avião está imerso em ventos de mais de 320 km/h. Ou seja, ele se move com o vento e, portanto, o avião em si não está realmente viajando a uma velocidade superior a 1.234 km/h em relação ao ambiente em que está localizado", explicou.