'Fezes até o topo': o navio que saiu do Brasil e infestou cidade da África

Funcionários inspecionaram a embarcação e constataram o acúmulo de fezes e amônia (proveniente da urina) em meio aos animais. Conselho Nacional da Sociedade para Prevenção da Crueldade contra Animais da África do Sul (NSPCA, na sigla em inglês) a entidade, oito animais precisaram ser sacrificados, e outros já foram encontrados mortos. Havia ainda animais doentes e feridos, que foram atendidos por veterinários. O NSPCA apelidou a embarcação como "navio da morte".



"As fezes já estavam basicamente até o topo dos cascos em alguns currais", disse Grace le Grange à Reuters, inspetora sênior que embarcou no navio. Ela continua: "Em geral, o gado em si não estava em más condições físicas em termos de peso, mas a nossa preocupação é o que acontece quando voltam ao oceano".

Este incidente serve como um lembrete claro de que a exportação viva de animais por mar é uma prática horrível e ultrapassada que inflige sofrimento desnecessário aos animais, afirmou um comunicado divulgado no dia 20 pela NSPCA.

Há um procedimento padrão que só deixa carga de animais zarpar se as condições sanitárias do Brasil e do país importador forem atendidas, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Dados de rastreamento marítimo dos portais Vessel Finder e Marine Traffic mostram que a embarcação deixou o Brasil no dia 10 de fevereiro e atracou na África do Sul no dia 18. O navio já segue rumo ao Iraque e tem previsão de chegada no dia 5 de março.

O navio Al Kuwait foi o escolhido para levar as 19 mil cabeças de boi até o Iraque, onde serão abatidos Imagem: Bahnfrend/ Wikimedia Commons

Tragédias

Há registros de dois graves acidentes envolvendo gado brasileiro exportado vivo para outros países. Em 2012, mais de 2 mil animais com destino ao Egito morreram asfixiados durante a viagem devido a falhas no sistema de ventilação do navio.