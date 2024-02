Entenda força e influência política de agricultores que protestam na França

Além disso, continua Aubert, fazendeiros têm poder porque são os donos da terra, ao passo que um governo se legitima politicamente quando é capaz de alimentar sua população. "E pudemos ver como isso é importante durante as revoltas de 2007", diz ele, referindo-se a uma crise de fome que gerou protestos violentos em países na África e Ásia entre 2007 e 2008.

A pandemia de covid-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia no início de 2022 teriam demonstrado a importância de ter um setor agropecuário forte e menos dependente de fornecedores estrangeiros. É por isso, segundo Aubert, que o governo rapidamente atendeu a diversas demandas dos fazendeiros, fazendo promessas adicionais pouco antes do Salão de Agricultura: menos burocracia, mais subsídios a produtores de vinho, melhor implementação de leis que garantam uma remuneração justa a mercadorias negociadas no atacado, corte de impostos para o diesel agrícola e suspensão de medidas que reduziriam o uso de agrotóxicos.

Setor conseguiu paralisar acordo Mercosul-UE

Macron levou ainda a pauta dos fazendeiros à União Europeia, atenuando uma regra do bloco que exigia dos produtores a preservação de 4% de suas terras em prol da biodiversidade, e torpedeando o acordo de livre comércio com o Mercosul, ao qual os agricultores franceses se opõem sob o argumento de que geraria uma competição injusta.

Para o economista David Cayla, da Universidade de Angers e membro do coletivo de esquerda The Dismayed Economists (Os Economistas Desiludidos, em tradução livre), o acordo Mercosul-UE é, de fato, uma má ideia. "Os salários e padrões ambientais são consideravelmente mais baixos na América do Sul", diz Cayla. "Além disso, as fazendas são maiores e produzem mais com relativamente pouco trabalho, o que dá aos produtores de lá uma vantagem competitiva."

O economista defende uma política agrícola mais protecionistas, semelhante à que a França pratica no setor cultural sob o argumento de que produtos culturais não devem ser tratados como commodities. Essa mesma ideia também foi recentemente encampada pelo próprio governo. "Um sistema desses poderia proteger nosso setor agrícola e estabelecer as bases para redes locais de alimentos", explica Cayla.