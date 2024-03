Portugal vai às urnas de olho em resultado da ultradireita

Especialistas que estudam o tema indicam alguns motivos para a proximidade entre brasileiros conservadores que moram em Portugal e o Chega.

Um deles é que o vínculo entre o bolsonarismo e o Chega se estabeleceu já há algum tempo. Ambos sempre compartilharam a crítica à esquerda. O Chega, contra o PS português, e o Bolsonaro, contra o PT. No ano passado, o Chega até convocou uma manifestação em Lisboa contra uma visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à cidade. E membros do partido tumultuaram uma sessão em que Lula falou no Parlamento português.

Nesse sentido, o apoiador brasileiro do Chega pode ser cativado com a parte da plataforma da legenda que associa a esquerda a crise econômica, corrupção e ameaça aos valores conservadores, e nem tanto com a parte da aversão aos imigrantes.

E há também os luso-brasileiros que diferenciam os imigrantes em categorias. Alguns acham que há que se endurecer mesmo a política contra os brasileiros em situação precária em Portugal. E outros avaliam que o Chega seria mais crítico aos imigrantes de países de maioria islâmica, e não tanto contra os brasileiros.

"[Para eles] muçulmano é um 'mau imigrante', porque não partilha do mesmo costume religioso que brasileiros e portugueses. E é essa a proximidade entre o Chega e os brasileiros, o combate à islamização, o islã como o grande inimigo dos evangélicos, e também da extrema direita na Europa no geral", afirma o cientista político João Miguel de Carvalho, do Instituto Universitário de Lisboa.

Outra frente do Chega são as pessoas de nacionalidade portuguesa que moram no Brasil. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente que mais se engaja mais no intercâmbio com outros movimentos de extrema direita pelo mundo, faz campanha ativamente nesse segmento. Segundo ele, seriam cerca de 400 mil potenciais eleitores portugueses no Brasil.