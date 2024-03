EUA se prepararam para ataque nuclear russo na Ucrânia em 2022, diz TV

Guerra Rússia x Ucrânia

Possível perda de território. No verão de 2022, os ucranianos começavam a avançar sobre Kherson, região ocupada pela Rússia e que representava a maior vitória do governo Putin desde o início das invasões. Com a contraofensiva da Ucrânia, os russos corriam o risco de perder o território.

A perda de territórios conquistados pela Rússia durante a guerra poderia ser o estopim para um ataque com arma nuclear, acendendo um alerta as autoridades do Ocidente.

Rússia estava perdendo terreno dentro da Ucrânia e não o seu próprio. Entretanto, as autoridades norte-americanas estavam preocupadas com o fato de o presidente russo ver as coisas de forma diferente. Putin chegou a afirmar aos russos em Kherson que a cidade era agora parte da própria Rússia.

"Bomba suja"

Alerta. Em outubro de 2022, o ministro da defesa da Rússia, Sergei Shoigu, fez uma série de telefonemas para autoridades de defesa nos EUA, Reino Unido, França e Turquia, dizendo-lhes que o Kremlin estava "preocupado com possíveis provocações de Kiev envolvendo o uso de uma arma suja".