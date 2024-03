Onda de extinção em massa: espécies desaparecem rapidamente, e o asteroide somos nós

As tentativas de capturar e reproduzir esses animais simplesmente não funcionaram, contou Louis. "Quando os tiramos da natureza, sua flora bacteriana muda, e eles, infelizmente, morrem depois de oito ou dez dias."

O principal problema para o lêmure é a destruição da floresta, seu habitat natural, pela população local que precisa de carvão para cozinhar. É por isso que os conservacionistas tentam encontrar atualmente uma fonte alternativa de combustível para atrair moradores locais para proteção do habitat desses animais.

A aceitação local é crucial para o êxito da conservação, afirma Magnus J.K. Wessel, do grupo ambientalista alemão Bund. "Em locais onde as pessoas valorizam as espécies de animais para sua autoidentificação, assim como de sua região, e se beneficiam financeiramente disso, as coisas mudam", disse Wessel. "Pode-se ver isso claramente com os tigres nos parques nacionais da Índia, mesmo se tratando de um animal muito perigoso".

O número de tigres na Índia aumentou de 1.400 animais há 17 anos para 3.600 nos dias atuais, graças às áreas protegidas, à luta contra os caçadores ilegais e a investimentos de 2,1 bilhões de dólares na última década. As comunidades passaram a enxergar o valor de proteger os felinos e, ao mesmo tempo, se beneficiam do turismo.

A população de tigres ainda está longe dos 100 mil animais que viviam no país nos anos 1900, mas os ambientalistas consideram o aumento atual um sucesso.

Mesmo assim, não há garantias de que os números continuarão a aumentar. Além disso, mesmo as medidas mais bem intencionadas podem gerar efeitos desastrosos. "Devemos ser honestos e encarar as incertezas", disse o ambientalista.