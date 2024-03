Suicídio, atentado? Sumiço de voo na Malásia faz 10 anos envolto em teorias

Trajetória alterada durante o voo. Entre o que foi revelado, consta que sinais de satélite apontaram que o MH370 mudou a trajetória estipulada no plano de voo e rumou ao sul, em direção ao oeste da Austrália. Além disso, não foi detectado nenhum problema envolvendo os pilotos que tivesse motivado a derrubada intencional do avião.

O time de investigadores concluiu, então, que não era possível determinar a real causa da queda do voo MH370. Também não foi possível determinar se o avião se partiu no ar ou ao se chocar com o oceano.

Teorias da conspiração?

Com o passar dos anos surgiram várias teorias para tentar explicar o desaparecimento do avião. Elas são consideradas "quase inconcebíveis" pelos investigadores australianos que coordenaram as primeiras buscas.

Morte ou atentado. Entre as teorias estão o suicídio do piloto e até o possível envolvimento de nações como os EUA e a Rússia.

Possível envolvimento dos EUA. Um dos primeiros livros publicados sobre o acidente apontava que o MH370 foi derrubado no Mar do Sul da China. No momento do desaparecimento, um exercício militar envolvendo os Estados Unidos estava em curso naquela região.