Como a guerra na Ucrânia muda o comércio de armas no mundo; pior para Putin

"Os EUA expandiram seu papel global como fornecedor de armas, e esse é um aspecto importante de sua política externa", escreve o analista Mathew George, do Sipri. Ele ressalta que isso está acontecendo num momento em que "o domínio econômico e geopolítico dos EUA está sendo desafiado por algumas economias emergentes".

Ucrânia foi o maior importador em 2023

Não é de se admirar que, entre os países europeus, a Ucrânia tenha aumentado drasticamente suas importações de armas. Se no período de 2014-18 o país ainda era um importador pequeno, em parte porque produzia muitas armas e, portanto, não dependia muito de importações, no período de 2019-23 (a guerra de agressão russa começou em 2022), a Ucrânia se tornou o quarto maior importador do mundo, depois da Índia, da Arábia Saudita e do Catar. Um aumento de cerca de 6.600%.

Se for considerado apenas o ano de 2023, a Ucrânia foi até mesmo o maior importador de armas do mundo. No entanto, o termo "importador" é um tanto enganoso, pois as entregas para a Ucrânia não sobretudo doações de equipamentos de defesa, e não vendas.

Os principais fornecedores de armas para a Ucrânia no período de 2019 a 2023 foram os EUA, com uma participação de 39%, seguidos pela Alemanha (14%) e pela Polônia (13%).

A Rússia fica para atrás

Os cinco maiores exportadores de armas do mundo continuam sendo EUA, França, Rússia, China e Alemanha. No entanto, a ordem mudou em comparação com 2014-18, e isso também está relacionado à guerra na Ucrânia.