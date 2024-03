Guerra antidrogas das Filipinas continua letal sob Marcos - Novo presidente filipino assegura ter abandonado os métodos assassinos de seu antecessor, Duterte, no combate ao narcotráfico. Porém média diária de mortes até aumentou. ONGs contam com cifras ocultas bem mais altas.Tin (nome modificado), de 27 anos, é do norte de Metro Manila, a região em torno da capital das Filipinas. A localidade não tem sido poupada da onda de assassinatos desencadeada pela guerra total ao narcotráfico, declarada pelo presidente Rodrigo Duterte entre 2016 e 2022.

No entanto ela nunca imaginara que um dia vivenciaria na própria família uma morte relacionada à questão, até porque na época seu marido não estava envolvido com substâncias ilegais. No entanto, em 3 de outubro de 2023, um ano após Duterte renunciar e Ferdinand Marcos Jr. assumir, Chrismel Serioso foi alvo de disparos, perseguido e espancado por um policial, sob alegação de estar vendendo drogas.

Um vídeo do incidente mostra a vítima de 29 anos caída no chão, enquanto o policial se afasta. Só cerca de uma hora mais tarde uma patrulha o levou para o hospital, onde foi imediatamente declarado morto. "O álibi do policial foi que o meu marido estava vendendo drogas, mas as autoridades não encontraram nenhuma no local", relata Tin. O agente envolvido foi dispensado e agora responde a processo.