Rússia dispara míssil intercontinental contra a Ucrânia pela 1ª vez na guerra, diz Kiev

Um jornal ucraniano afirmou que o ICBM disparado seria um RB-26 Rubezh, que possui um alcance de 5.800 quilômetros e que entrou em serviço nos anos 2010. O míssil foi projetado para carregar ogivas nucleares. A Força Aérea da Ucrânia não informou o tipo de míssil balístico intercontinental disparado.

Embora o uso de um ICBM com tal alcance e capacidade pareça excessivo contra a Ucrânia, seu uso pode ter sido um alerta da Rússia para lembrar da capacidade nuclear do país.

O ataque ocorre depois de, pelo menos, os EUA, Espanha, Itália, Grécia e Portugal terem fechado as suas embaixadas em Kiev na quarta-feira devido ao perigo de um bombardeio russo massivo contra o território ucraniano.

Escalada no conflito

O emprego de um míssil balístico intercontinental na guerra na Ucrânia ocorre num momento que o conflito ganha uma dimensão internacional com a chegada de tropas da Coreia do Norte para lutar ao lado da Rússia.

Segundo autoridades americanas, o movimento motivou a mudança de postura do presidente dos EUA, Joe Biden, que autorizou Kiev a usar mísseis americanos de longo alcance em ataques ao território russo. Biden aprovou ainda o fornecimento de minas terrestres antipessoais para a Ucrânia. O dispositivo fica escondido no solo e é disparado por aproximação – uma medida que poderia desacelerar os avanços russos no leste ucraniano. Os EUA esperam que a Ucrânia use as minas em seu próprio território.