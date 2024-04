Morre Ziraldo, ícone da literatura infantil, aos 91 anos - Criador de personagens célebres como o Menino Maluquinho, escritor e desenhista morreu dormindo em sua residência no Rio de Janeiro.O escritor e cartunista Ziraldo, um dos maiores nomes da literatura infanto-juvenil brasileira, morreu neste sábado (06/04), aos 91 anos, segundo confirmou a família do artista. Ele morreu dormindo, em sua residência no Rio de Janeiro, por volta das 15h (horário local).

Ziraldo ficou mundialmente conhecido por ter criado personagens célebres, como o Menino Maluquinho e a Turma do Pererê. Suas qualificações profissionais são muitas, tendo criado charges, cartuns, caricaturas, livros infantis, histórias em quadrinhos, crônicas, cartazes e pinturas.

Ele nasceu em 24 de outubro de 1932 na cidade de Caratinga (MG). Mais velho de sete irmãos, seu nome foi uma combinação do nome da mãe, Zizinha, com o do pai, Geraldo.