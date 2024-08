Extrema direita desafia governo britânico com convocação de novos atos nesta quarta

Influenciadores e agitadores sugeriram, sem fundamento, que a resposta da polícia tem sido mais dura contra os manifestantes de extrema direita. A retórica tem funcionado para propagar mais desinformação e alimentar o ódio, com ajuda inclusive do líder do partido Reform, o parlamentar Nigel Farage.

Farage afirmou nas redes sociais que desde os protestos Black Lives Matter, foram criados dois sistemas de policiamento, sendo um supostamente mais leve para as minorias. No entanto, as manifestações antirracismo em 2020 foram majoritariamente organizadas e pacíficas, assim como têm sido as manifestações contra a guerra na Faixa de Gaza. Recentemente, cinco ativistas climáticos do grupo Just Stop Oil foram presos por infringir a ordem pública e condenados a quatro anos de cadeia, uma pena considerada draconiana por muitos juristas.

O chefe da procuradoria da Inglaterra e do País de Gales indicou que considera classificar alguns casos da extrema direita como atos de terrorismo, o que demonstraria a gravidade com que a atual situação no Reino Unido está sendo tratada.

Muçulmanos amedrontados

As mesquitas e os hotéis que abrigam imigrantes em processo de solicitação de asilo político no país continuam em alerta, e o governo introduziu serviço de proteção emergencial para esses locais. Há naturalmente uma sensação de insegurança entre os muçulmanos, que não é de hoje, mas piorou diante desses atos racistas e islamofóbicos.

Grupos de extrema direita foram motivados a agir pelos rumores infundados sobre a origem do adolescente que esfaqueou e matou três meninas durante uma aula de dança em Southport, na Inglaterra. O rapaz é nascido e criado no país, mas os radicais de direita preferiram acreditar numa história fabricada de que ele é um muçulmano recém-chegado em um bote de borracha pelo Canal da Mancha.