Gira todos os dias: o que é armadilha marítima, que prendeu iceberg gigante

Obstrução de 100 km de largura. De acordo com a rede britânica BBC, a obstrução em questão é uma protuberância, algo como uma lombada, de 100 km de largura no fundo do oceano, conhecida como Pirie Bank. A espiral de água está no topo dessa protuberância, e o iceberg A23a foi capturado pela água rotatória na região.

Fundo do oceano é cada vez mais estudado por cientistas. Desníveis como os que causaram a Coluna de Taylor que prendeu o A23a são exemplos analisados pelos especialistas. Montanhas, desfiladeiros e encostas submarinas causam um impacto direto nos fluxos das águas, influenciando não somente na eventual formação de correntes giratórias, mas também na distribuição de nutrientes que impulsionam a atividade biológica no oceano.

A23a em imagem de satélite da NASA em abril de 2024 Imagem: Divulgação/NASA

O futuro do A23a. Segundo os cientistas, é possível que o iceberg permaneça no mesmo local por anos, adiando seu eventual derretimento e, consequentemente, a dispersão de suas águas nos oceanos. O iceberg não aterrou novamente, de acordo com os especialistas: há, pelo menos, mil metros de água entre sua base e o fundo do oceano.

Movimentação do A23a é monitorada por cientistas