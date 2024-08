Promotores de SP querem 10 dias de folga ao mês por 'volume de trabalho'

Os promotores e procuradores também pedem o pagamento retroativo do benefício em sua versão ampliada, de dez dias, e a quitação de outros "passivos" aos membros ativos e aposentados.

Conselho Nacional

A licença compensatória foi criada por iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público, órgão de administração e fiscalização do MP, em maio de 2022, na gestão do ex-procurador-geral da República Augusto Aras — que deixou o cargo no ano passado. Coube a cada unidade do Ministério Público regulamentar o benefício.

Em São Paulo, o modelo vigora desde setembro de 2023. A Associação Paulista do Ministério Público também cobra o pagamento retroativo referente ao intervalo de implantação.

Em resumo, na lista de reivindicações dos integrantes do MP, além das licenças compensatórias de até dez dias, estão relacionados: o pagamento de diferença de vencimentos; diferenças de diárias, com equiparação aos valores pagos à magistratura; diferenças relativas ao período de não implantação do "auxílio-acervo", desde sua criação pelo Conselho Nacional do Ministério Público; e diferenças relativas ao não pagamento do adicional por tempo de serviço.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.