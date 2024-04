Quem tem poder de influenciar o Irã no conflito com Israel?

Os EUA e a União Europeia (UE) estão tentando exercer influência moderadora sobre Israel.

Mas quem tem influência sobre o Irã e poderia neutralizar uma nova escalada após um possível ataque retaliatório de Israel?

Catar

De acordo com o gabinete presidencial iraniano, o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, conversou na nesta terça-feira por telefone com o emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thani. O Irã e o Catar mantêm relações diplomáticas estreitas. Eles se tornaram particularmente próximos durante a crise do Catar. Entre 2017 e 2021, o Catar foi isolado no mundo árabe por instigação da Arábia Saudita. Entre outras coisas, Riad acusou o Catar de apoiar grupos terroristas na região. O Irã e o Catar apoiam a organização terrorista Hamas.

Com a autorização do governo israelense, o Catar é um dos mais importantes doadores de ajuda humanitária à Faixa de Gaza e é considerado um importante mediador entre Israel e o Hamas. Sob a mediação do Catar, Israel e o Hamas concordaram em novembro de 2023 com um breve cessar-fogo e troca de prisioneiros.

Omã

O Sultanato opera discretamente, abaixo do radar público, e há muito tempo desempenha um papel crucial como mediador entre o Irã e os EUA.