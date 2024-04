Em Berlim, Marina Silva cobra: "Hora é de viabilizar recursos para o clima" - Em Berlim, onde participou de reuniões preparatórias para a COP29, ministra do Meio Ambiente repetiu cobrança a países ricos, ecoando discurso do governo brasileiro em prol de transição energética "justa".A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse nesta sexta-feira (26/04) que o momento não é de focar nas discussões sobre decisões a serem tomadas para conter o aquecimento global, mas de cobrar o que já foi conversado e financiar a transição energética.

"A partir de agora, é implementar o que foi acordado. É viabilizar os recursos, os meios de implementação", afirmou durante entrevista coletiva na embaixada do Brasil em Berlim. A ministra esteve na capital alemã para participar do Diálogo de Petersberg sobre Clima, encontro realizado desde 2010 no intervalo entre as conferências do clima das Nações Unidas.

Um dos papéis do Brasil na COP29, que acontece em novembro no Azerbaijão, será o de ir atrás da meta de financiamento dos países desenvolvidos. Os maiores emissores de gases do efeito estufa, e que detêm mais recursos financeiros e técnicos, deverão ajudar no fim do uso de combustíveis fósseis e na mitigação dos efeitos do aquecimento global em países em desenvolvimento, o que a ministra chama de "transição justa".