Lewandowski envia à PF pedido de apuração de fake news sobre chuvas no RS

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, enviou à PF (Polícia Federal) pedido para investigar informações falsas relacionadas às chuvas no Rio Grande do Sul. A solicitação havia sido enviada à pasta nesta terça-feira (7) pela Secom (Secretaria de Comunicação) do governo Lula (PT).

O que aconteceu

A pasta reproduz argumentos do pedido e diz que a desinformação tem atrapalhado as operações de resgate no estado.

O ministério afirma que o objetivo é apurar "narrativas desinformativas e criminosas, destacando-se sua relevância e impacto no aprofundamento da crise social vivida pela população".